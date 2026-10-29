Жители Киева пересаживаются на самокаты из-за перекрытия Южного моста

В Киеве жители пользуются арендованными электросамокатами и велосипедами, чтобы добраться от станции метро «Осокорки» до станции «Выдубичи» после перекрытия Южного моста для автомобилей.

Поездка на самокате через мост длиной около 4 км занимает примерно 10 минут и стоит 60–70 грн.

Пешком этот путь может занять до часа. Возле моста также обустроили импровизированную велопарковку.

Общественная организация «Пассажиры Киева» призвала городские службы убрать мусор на винтовой лестнице и временно изменить ограждение, чтобы людям с самокатами не приходилось перелезать через высокие отбойники.

После атаки баллистическими ракетами в Киеве были повреждены Южный мост и метро.

Напомним, в Киеве в результате атаки РФ пострадали семь человек, среди них — сотрудники скорой помощи.

Российские войска во время последнего удара по столице направили несколько баллистических ракет в сторону Южного моста. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что мосты имеют значительный запас прочности, поэтому полностью разрушить такие сооружения непросто. В то же время ремонт поврежденного дорожного покрытия потребует определенного времени.

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