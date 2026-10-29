Киев парализовали пробки: где наиболее затруднено движение и сколько стоит такси

Утром в четверг, 29 октября, в Киеве значительно затруднилось движение транспорта на правом и левом берегах. Наибольшие задержки зафиксированы на Днепровской набережной, Харьковском шоссе и Набережно-Рыбальской улице. На фоне транспортных проблем выросли и цены на такси: поездка из Осокорков на Майдан Независимости стоит от 753 грн.

В утренние часы пик движение в столице затруднено на ключевых магистралях, в частности на дорогах, ведущих к мостовым переходам, и центральных улицах.

Наибольшие задержки зафиксированы на следующих участках:

Днепровская набережная — задержка движения достигает 50 минут.

Харьковское шоссе — около 26 минут.

Улица Набережно-Рыбальская — до 16 минут.

Берестейский проспект — задержки на различных участках составляют от 7 до 11 минут.

Проспект Георгия Нарбута — до 9 минут.

Проспект Любомира Гузара — около 9 минут.

Улица Академика Булаховского — до 9 минут.

Улица Вячеслава Чорновола — около 6 минут.

Улица Стеценко — около 6 минут.

Улица Жилянская — около 5 минут.

Автодорога Т 1038 в пригородном направлении — около 5 минут.

Улица Федора Эрнста — около 5 минут.

Одной из причин транспортных проблем стало перекрытие Южного моста, который не работает уже третьи сутки подряд.

Движение по мосту полностью ограничили после ракетного удара, нанесенного Россией в ночь на 27 октября. Из-за этого жителям левого берега столицы приходится искать альтернативные маршруты, чтобы добраться на работу на правый берег.

В социальных сетях киевляне публикуют видео, на которых люди пересекают мост на электросамокатах и пешком, пытаясь обойти длинные очереди автомобилей и общественного транспорта.

Из-за транспортных затруднений службы такси повысили тарифы. Поездка по маршруту «Осокорки — Майдан Независимости» в утренний час пик обходится в сотни гривен.

Тарифы Uklon

«Стандарт» — 753 грн ;

«Комфорт» — 830 грн ;

«Бизнес» — 982 грн ;

«Экспресс» — 857 грн ;

«Prime» — 1 218 грн.

Тарифы Bolt

Базовый тариф — 799 грн ;

«Comfort» — 949 грн ;

Business — 1 159 грн ;

«Premium» — 1 599 грн.

Самым дорогим из перечисленных вариантов является тариф Premium от Bolt — 1 599 грн. При этом стоимость поездки зависит от выбранного класса автомобиля и ситуации на дорогах.

Напомним, утром 29 октября в части Голосеевского и Соломенского районов Киева ввели экстренные отключения электроэнергии. Ограничения касаются отдельных участков этих районов.

По состоянию на утро 29 октября в Киеве в основном фиксируется хорошее качество воздуха, хотя на отдельных участках мониторинговые станции показывают умеренные значения. Отслеживать ситуацию в режиме реального времени можно с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Город AIR и Aqicn.

Читай нас в