基辅因交通拥堵陷入瘫痪：哪些路段最拥堵？打车要花多少钱？

10月29日星期四上午，基辅右岸和左岸的交通状况显著恶化。交通拥堵最严重的地方出现在第聂伯河滨大道、哈尔科夫公路和纳贝日诺-里巴尔斯卡街。 受交通问题影响，出租车价格也随之上涨：从奥索科尔基到独立广场的车费起价为753格里夫纳。

在早高峰时段，首都的主要干道交通拥堵，特别是通往桥梁的道路和市中心街道。

以下路段的拥堵最为严重：

第聂伯河滨大道 ——拥堵时间长达50分钟。

哈尔科夫公路 ——约26分钟。

纳贝日诺-里巴尔斯卡街 ——最长达16分钟。

布列斯特大道 ——各路段拥堵时间在7至11分钟之间。

格奥尔基·纳尔布特大道——延误时间最长达9分钟。

柳博米尔·古扎尔大道——约9分钟。

布拉霍夫斯基院士街——最多9分钟。

维亚切斯拉夫·乔尔诺沃拉街——约6分钟。

斯特琴科街——约6分钟。

日利亚ンス卡街——约5分钟。

T 1038号公路（郊区方向）——约5分钟。

费多尔·恩斯特街——约5分钟。

交通问题的原因之一是南桥被封锁，该桥已连续第三天无法通行。

在10月27日凌晨俄罗斯发动导弹袭击后，该桥的通行被完全限制。因此，首都左岸的居民不得不寻找替代路线，以便前往右岸上班。

基辅市民在社交媒体上发布了视频，画面中人们骑着电动滑板车或步行穿过大桥，试图绕过汽车和公共交通工具的漫长车龙。

受交通拥堵影响，出租车公司已上调了车费。早高峰时段从“奥索科尔基”到“独立广场”的行程费用高达数百格里夫纳。

Uklon的收费标准

“ 标准”档——753格里夫纳 ；

“舒适”档——830格里夫纳 ；

“ 商务”档——982格里夫纳 ；

“ 快线”——857格里夫纳 ；

“Prime” — 1 218 格里夫纳。

Bolt资费

基础资费 — 799 格里夫纳 ；

“Comfort” — 949 格里夫纳 ；

“商务” — 1 159 格里夫纳 ；

Premium — 1 599 格里夫纳。

在上述选项中，Bolt 的 Premium 套餐价格最高，为 1 599 格里夫纳。同时，行程费用取决于所选的车辆等级和路况。

需要提醒的是，10月29日上午，基辅的戈洛西夫斯基区和索洛缅斯基区部分地区实施了紧急停电。停电措施仅涉及这些地区的个别区域。

截至10月29日上午，基辅大部分地区的空气质量良好，尽管部分区域的监测站显示空气质量为中等。 可通过SaveEcoBot、ЛУН Місто AIR和Aqicn等服务实时跟踪空气质量情况。

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