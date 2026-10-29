Kijów sparaliżowały korki: gdzie ruch jest najtrudniejszy i ile kosztuje przejazd taksówką
W czwartek rano, 29 października, w Kijowie znacznie utrudnił się ruch drogowy zarówno na prawym, jak i lewym brzegu. Największe opóźnienia odnotowano na nabrzeżu Dniepru, szosie Charkowskiej oraz ulicy Naberezhno-Rybalskiej. W związku z problemami komunikacyjnymi wzrosły również ceny taksówek: przejazd z Osokorków na Majdan Niepodległości kosztuje od 753 hrywien.
W porannych godzinach szczytu ruch w stolicy jest utrudniony na kluczowych arteriach, w szczególności na drogach prowadzących do mostów oraz na głównych ulicach.
Największe opóźnienia odnotowano na następujących odcinkach:
- Nabrzeże Dniepru — opóźnienie ruchu sięga 50 minut.
- Szose Charkowskie — około 26 minut.
- Ulica Nabierżno-Rybalska — do 16 minut.
- Aleja Brzeska — opóźnienia na różnych odcinkach wynoszą od 7 do 11 minut.
- Aleja Georgija Narbut — do 9 minut.
- Aleja Lubomira Guzara — około 9 minut.
- Ulica Akademika Bułachowskiego — do 9 minut.
- Ulica Wiaczesława Czornowola — około 6 minut.
- Ulica Stetsenko — około 6 minut.
- Ulica Żyliańska — około 5 minut.
- Droga T 1038 w kierunku podmiejskim — około 5 minut.
- Ulica Fiodora Ernsta — około 5 minut.
Jedną z przyczyn problemów komunikacyjnych stało się zamknięcie Mostu Południowego, który nie działa już trzeci dzień z rzędu.
Ruch na moście został całkowicie ograniczony po ataku rakietowym przeprowadzonym przez Rosję w nocy z 27 na 28 października. Z tego powodu mieszkańcy lewego brzegu stolicy muszą szukać alternatywnych tras, aby dostać się do pracy na prawym brzegu.
W mediach społecznościowych mieszkańcy Kijowa publikują filmy, na których ludzie przejeżdżają przez most na hulajnogach elektrycznych i pieszo, próbując ominąć długie kolejki samochodów i transportu publicznego.
Z powodu utrudnień komunikacyjnych firmy taksówkarskie podniosły stawki. Przejazd trasą „Osokorki – Majdan Niepodległości” w porannych godzinach szczytu kosztuje setki hrywien.
Taryfy Uklon
- „Standard” — 753 UAH;
- „Komfort” — 830 UAH;
- „Biznes” — 982 UAH;
- „Ekspres” — 857 UAH;
- „Prime” — 1 218 UAH.
Taryfy Bolt
- Taryfa podstawowa — 799 UAH;
- „Comfort” — 949 UAH;
- „Business” — 1 159 UAH;
- Premium — 1 599 UAH.
Najdroższym spośród wymienionych wariantów jest taryfa Premium firmy Bolt — 1 599 UAH. Jednocześnie koszt przejazdu zależy od wybranej klasy samochodu oraz sytuacji na drogach.
Przypomnijmy, że rano 29 października w części dzielnic Hołosiejowskiej i Solomjanskiej w Kijowie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Ograniczenia dotyczą poszczególnych obszarów tych dzielnic.
Według stanu na poranek 29 października w Kijowie odnotowuje się przeważnie dobrą jakość powietrza, choć w niektórych obszarach stacje monitorujące wskazują umiarkowane wartości. Sytuację można śledzić na bieżąco za pomocą serwisów SaveEcoBot, LUN Misto AIR oraz Aqicn.