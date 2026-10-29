В Киеве из-за аварии на водопроводе автомобиль провалился под асфальт

Утром 29 октября в Голосеевском районе Киева произошла крупная авария на водопроводной сети диаметром 500 мм, в результате чего было размыто дорожное покрытие, и в провал попал припаркованный автомобиль.

Аварийно-спасательные бригады уже эвакуировали поврежденное транспортное средство с места происшествия. В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ специалистами «Киевводоканала» движение транспорта по улице Голосеевской временно ограничено двумя полосами в направлении улицы Виктора Забилы. Также в результате повреждения трубопровода без централизованного водоснабжения остались жители домов № 14 и № 16.

Источник: КГГА.

Утром 27 октября после российского баллистического обстрела в Киеве существенно затруднилось движение транспорта. Пробки образовались на левом и правом берегах столицы, Южный мост был перекрыт после ракетного удара, а метро курсирует не на всех участках.

После ночной баллистической атаки на Киев движение по Южному мосту перекрыли, поэтому для транспорта организовали альтернативные маршруты. Водителям легковых автомобилей и грузовиков предложили отдельные схемы объезда.

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