W Kijowie, w wyniku awarii wodociągu, samochód zapadł się pod asfalt

Rano 29 października w dzielnicy Holosiivskyi w Kijowie doszło do poważnej awarii sieci wodociągowej o średnicy 500 mm, w wyniku której nastąpiło podmycie nawierzchni drogi, a do powstałej dziury wpadł zaparkowany samochód.

Służby ratownicze ewakuowały już uszkodzony pojazd z miejsca zdarzenia. W związku z prowadzonymi przez specjalistów z „Kijówwodokanal” pracami naprawczo-renowacyjnymi ruch drogowy na ulicy Hołosiejowskiej jest tymczasowo ograniczony do dwóch pasów w kierunku ulicy Wiktora Zabeli. Ponadto w wyniku uszkodzenia rurociągu mieszkańcy budynków nr 14 i nr 16 zostali pozbawieni scentralizowanego zaopatrzenia w wodę.

Źródło: KMDA.

Rankiem 27 października, po rosyjskim ostrale rakietowym w Kijowie, ruch drogowy uległ znacznemu utrudnieniu. Korki utworzyły się na lewym i prawym brzegu stolicy, Most Południowy został zamknięty po uderzeniu rakiety, a metro nie kursuje na wszystkich odcinkach.

Po nocnym ataku rakietowym na Kijów ruch na Moście Południowym został zablokowany, dlatego dla transportu zorganizowano trasy alternatywne. Kierowcom samochodów osobowych i ciężarówek zaproponowano oddzielne trasy objazdowe.

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