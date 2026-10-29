У Києві через аварію на водопроводі автомобіль провалився під асфальт

0:00 / 0:00

Вранці 29 жовтня у Голосіївському районі Києва сталася масштабна аварія на водопровідній мережі діаметром 500 мм, внаслідок чого розмило дорожнє покриття й у провалля потрапив припаркований автомобіль.

Аварійно-рятувальні бригади вже евакуювали пошкоджений транспортний засіб із місця події. Через проведення ремонтно-відновлювальних робіт фахівцями «Київводоканалу» рух транспорту вулицею Голосіївською тимчасово обмежено двома смугами в напрямку вулиці Віктора Забіли. Також унаслідок пошкодження трубопроводу без централізованого водопостачання залишалися мешканці будинків № 14 та № 16.

Джерело: КМДА.

Уранці 27 жовтня після російського балістичного обстрілу в Києві суттєво ускладнився рух транспорту. Затори утворилися на лівому та правому берегах столиці, Південний міст був перекритий після удару ракети, а метро курсує не на всіх ділянках.

Після нічної балістичної атаки на Київ рух Південним мостом перекрили, тому для транспорту організували альтернативні маршрути. Водіям легкових автомобілів і вантажівок запропонували окремі схеми об’їзду.

Читай нас у