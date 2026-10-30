У Шевченківському районі Києва пролунав вибух у квартирі

Увечері 30 жовтня в одній із квартир багатоповерхового будинку в Шевченківському районі Києва стався вибух. Від ударної хвилі пошкодило скло міського автобуса, який стояв на кінцевій зупинці неподалік. За попередніми даними поліції, пожежі та постраждалих немає.

Обставини вибуху в житловому будинку зараз з’ясовують правоохоронці. За попередньою інформацією, він стався в одній із квартир багатоповерхівки у Шевченківському районі столиці. Наслідки вибуху зачепили й транспорт, який перебував поруч із будинком. Зокрема, пошкодило скло міського автобуса, що стояв на кінцевій зупинці. Інших подробиць про пошкодження наразі не повідомляють.

У поліції Києва зазначили, що внаслідок події ніхто не постраждав. Також не виникла пожежа. На місці працюють поліцейські та слідчо-оперативна група. Правоохоронці оглядають місце події та встановлюють, що саме спричинило вибух. Наразі невідомо, що перебувало у квартирі та за яких обставин стався вибух. Поліція продовжує з’ясовувати всі деталі події. Про це повідомляє Поліція Києва у Telegram.

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