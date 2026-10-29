W Kijowie od 29 października uruchomiono dodatkowe linie autobusowe

Od 29 października w Kijowie uruchomiono dodatkowe linie autobusowe, które pokrywają poszczególne odcinki „zielonej” i „czerwonej” linii metra, a także zapewniają połączenia między prawym a lewym brzegiem Dniepru.

W celu uruchomienia nowych tras przeniesiono tabor z innych linii miejskich, głównie z prawej części stolicy.

Aby zapewnić stabilny przepływ pasażerów, część autobusów będzie kursować przez most Darnycki, a rozkłady jazdy zostały już opublikowane na oficjalnej stronie internetowej „Kyivpastrans”.

Nowe i zmienione trasy wzdłuż „zielonej” linii:

Autobus nr 3M: stacja metra Wydubicze – most Darnycki – stacja metra Osokorki (sześć kursów, częstotliwość w godzinach szczytu – 11 min);

Autobus nr 22Tl: stacja metra Lybidska – most Darnycki – stacja metra Osokorki – ul. Trostianecka (sześć kursów, częstotliwość w godzinach szczytu – 11 min);

Autobusy nr 22 (obecnie nr 22Td) i nr 91 (obecnie nr 91T): od teraz będą kursować przez most Darnycki.

Nowe trasy wzdłuż „czerwonej” linii:

Autobus nr 1MD: „stacja metra Darnytsia – stacja metra Arsenalna – stacja metra Pałac Sportu” (5 kursów, częstotliwość w godzinach szczytu – 22 minuty);

Autobus nr 1MA: „stacja metra Lisowa – stacja metra Arsenałna” (5 kursów, częstotliwość w godzinach szczytu – 20 min).

W celu uruchomienia nowych kierunków na „czerwonej” linii liczba kursów na istniejącej trasie nr 1MD została zmniejszona o osiem, w związku z czym jej częstotliwość w godzinach szczytu wzrośnie do 21 minut.

Tabor dla nowych linii został przeniesiony z innych tras miejskich (głównie z prawobrzeżnych, a także o dwie jednostki zmniejszono liczbę kursów autobusu nr 114).

W Kijowie zmieniono trasy autobusów i trolejbusów w związku z atakami Rosji.

W Kijowie zmieniono rozkład jazdy metra na zielonej linii.

Rano 27 października, po rosyjskim ostrale rakietowym w Kijowie, ruch transportowy uległ znacznemu utrudnieniu. Na lewym i prawym brzegu stolicy powstały korki, Most Południowy jest zamknięty, a metro nie kursuje na wszystkich odcinkach.

Po nocnym ataku rakietowym na Kijów ruch przez Most Południowy został zablokowany, dlatego dla transportu zorganizowano trasy alternatywne. Kierowcom samochodów osobowych i ciężarówek zaproponowano oddzielne trasy objazdowe.

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