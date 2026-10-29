W Kijowie od 29 października uruchomiono dodatkowe linie autobusowe
Od 29 października w Kijowie uruchomiono dodatkowe linie autobusowe, które pokrywają poszczególne odcinki „zielonej” i „czerwonej” linii metra, a także zapewniają połączenia między prawym a lewym brzegiem Dniepru.
W celu uruchomienia nowych tras przeniesiono tabor z innych linii miejskich, głównie z prawej części stolicy.
Aby zapewnić stabilny przepływ pasażerów, część autobusów będzie kursować przez most Darnycki, a rozkłady jazdy zostały już opublikowane na oficjalnej stronie internetowej „Kyivpastrans”.
Nowe i zmienione trasy wzdłuż „zielonej” linii:
- Autobus nr 3M: stacja metra Wydubicze – most Darnycki – stacja metra Osokorki (sześć kursów, częstotliwość w godzinach szczytu – 11 min);
- Autobus nr 22Tl: stacja metra Lybidska – most Darnycki – stacja metra Osokorki – ul. Trostianecka (sześć kursów, częstotliwość w godzinach szczytu – 11 min);
- Autobusy nr 22 (obecnie nr 22Td) i nr 91 (obecnie nr 91T): od teraz będą kursować przez most Darnycki.
Nowe trasy wzdłuż „czerwonej” linii:
- Autobus nr 1MD: „stacja metra Darnytsia – stacja metra Arsenalna – stacja metra Pałac Sportu” (5 kursów, częstotliwość w godzinach szczytu – 22 minuty);
- Autobus nr 1MA: „stacja metra Lisowa – stacja metra Arsenałna” (5 kursów, częstotliwość w godzinach szczytu – 20 min).
W celu uruchomienia nowych kierunków na „czerwonej” linii liczba kursów na istniejącej trasie nr 1MD została zmniejszona o osiem, w związku z czym jej częstotliwość w godzinach szczytu wzrośnie do 21 minut.
Tabor dla nowych linii został przeniesiony z innych tras miejskich (głównie z prawobrzeżnych, a także o dwie jednostki zmniejszono liczbę kursów autobusu nr 114).
W Kijowie zmieniono trasy autobusów i trolejbusów w związku z atakami Rosji.
W Kijowie zmieniono rozkład jazdy metra na zielonej linii.
Rano 27 października, po rosyjskim ostrale rakietowym w Kijowie, ruch transportowy uległ znacznemu utrudnieniu. Na lewym i prawym brzegu stolicy powstały korki, Most Południowy jest zamknięty, a metro nie kursuje na wszystkich odcinkach.
Po nocnym ataku rakietowym na Kijów ruch przez Most Południowy został zablokowany, dlatego dla transportu zorganizowano trasy alternatywne. Kierowcom samochodów osobowych i ciężarówek zaproponowano oddzielne trasy objazdowe.