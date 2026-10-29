Adwokat Ołeksij Szewczuk zwrócił uwagę na problemy w funkcjonowaniu władz rejonu Desnyjskiego w Kijowie i wezwał do niezwłocznego rozpatrzenia kwestii dalszego sprawowania funkcji przewodniczącego rejonowej administracji państwowej przez Maksyma Bachmatowa. Wśród poruszonych przez niego kwestii znalazły się: finansowanie schronów, odbudowa zasobów mieszkaniowych oraz działalność władz rejonowych w czasie wojny.

Według adwokata, pomimo trudnej sytuacji w stolicy spowodowanej rosyjskimi atakami, służby komunalne i administracje rejonowe nadal funkcjonują. Jednocześnie sytuacja w Troieszynie, położonej w rejonie Desnyanskim, budzi u niego szczególny niepokój.

„Zastanawia mnie coś innego: dlaczego mieszkańcy całej dzielnicy mają stać się zakładnikami konfliktów dotyczących jej kierownictwa? Dlaczego zamiast konsolidacji wysiłków na rzecz bezpieczeństwa ludzi obserwujemy ciągłe konfrontacje informacyjne? A co najważniejsze: jaką cenę za to płacą zwykli mieszkańcy Kijowa?” – napisał Szewczuk.

Zadał również pytania dotyczące publikacji nagrań wideo z miejsc rosyjskich ataków, ujawniania lokalizacji, które mogą stanowić przedmiot zainteresowania wroga, a także finansowania infrastruktury obronnej.

„Szczególnie niepokoją informacje o możliwym zablokowaniu finansowania infrastruktury obronnej. Jeśli fakty te się potwierdzą, powinny one zostać poddane odpowiedniej ocenie prawnej” — podkreślił adwokat.

Osobno Szewczuk oświadczył, że otrzymuje skargi od mieszkańców i codziennie pomaga ludziom w stolicy, która znajduje się pod rosyjskimi atakami.

„Każdego dnia widzę i słyszę, jak ludzie skarżą się mi. Każdego dnia, w obliczu ataków Federacji Rosyjskiej na stolicę, pomagam mieszkańcom dzielnicy, ale nawet ja nie wytrzymuję już tego sabotażu i niekompetencji” – napisał.

Jego zdaniem należy obiektywnie ocenić pracę szefa Rady Rejonowej Desnianskiej, a kwestię jego dalszego sprawowania stanowiska – rozpatrzyć bezzwłocznie.

„Kijów potrzebuje dziś nie politycznych spektakli, lecz odpowiedzialnego zarządzania, profesjonalnej koordynacji i codziennej pracy na rzecz bezpieczeństwa ludzi. Bo ceną błędów w zarządzaniu w czasie wojny nie są notowania w sondażach ani stanowiska. To ludzkie życie” – podsumował adwokat.

Adwokat dołączył również nagranie, na którym dziennikarze odwiedzili przedszkole, w którym miały trwać prace remontowe schronu, ponieważ środki na ten cel zostały już przeznaczone.





Według danych opublikowanych przez dziennikarzy, z przewidzianych na te potrzeby 41,036 mln hrywien wykorzystano jedynie 14% całkowitej kwoty.

Pojawiają się również pytania dotyczące finansowania prac w przedszkolach. Dziennikarze próbują ustalić, dlaczego wykorzystanie środków pozostaje w tyle za planowanymi kwotami oraz na jakim etapie znajdują się odpowiednie prace. Z 10 mln hrywien przeznaczonych na remonty przedszkoli wykorzystano zaledwie 420 tysięcy.

Oleksij Szewczuk uważa, że mieszkańcy dzielnicy nie powinni cierpieć z powodu konfliktów między urzędnikami, zwłaszcza w warunkach wojny.

„Jestem mieszkańcem Kijowa i bardzo mnie to boli” – napisał adwokat na końcu swojego wpisu.

Źródło: profile adwokata Szewczuka w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że 21 października adwokat Oleksij Szewczuk wezwał przewodniczącego Desniańskiej Rejonowej Administracji Państwowej w Kijowie Maksyma Bachmatowa do złożenia rezygnacji po tym, jak ten publicznie obraził weterana Olega Symoroza. Prawnik zwrócił się również do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z pytaniem, kiedy urzędnik zostanie zwolniony.

Przewodniczący administracji rejonu Desnyjskiego w Kijowie Maksym Bachmatow złożył pozew przeciwko Kijowskiej Administracji Miejskiej (KMDA) w związku z nieprzyznaniem mu pomocy materialnej z budżetu miejskiego.

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