W Kijowie i obwodzie mogą być jednocześnie stosowane planowe i awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Z tego powodu w niektórych dzielnicach prąd wyłączany jest zgodnie z harmonogramem, a w innych dostawy energii elektrycznej mogą zostać wstrzymane poza harmonogramem.

W DTEK wyjaśniono, że główną przyczyną są uszkodzenia infrastruktury energetycznej spowodowane rosyjskimi atakami. Z powodu zniszczenia ważnych obiektów energetycznych dostarczanie energii elektrycznej do poszczególnych dzielnic staje się coraz trudniejsze.

Przedstawiciele przedsiębiorstwa energetycznego zaznaczyli, że specjaliści pracują nad naprawą uszkodzonego sprzętu, aby jak najszybciej przywrócić stabilne dostawy energii elektrycznej.

Źródło: DTEK.

Przy średniej temperaturze -10°C zimą w Kijowie przerwy w dostawach energii elektrycznej mogą trwać od 8 do 20 godzin dziennie.

Wieczorem 20 października rosyjskie drony uderzyły w dwie dzielnice Kijowa — Desniańską i Swiatoszyńską. W jednym przypadku dron uderzył w budynek magazynowy, w drugim — na teren spółdzielni garażowej. Na miejsce zdarzeń wysłano służby ratownicze.

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