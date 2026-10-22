W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów w nocy z 21 na 22 października uszkodzony został klasztor męski św. Wvedeniego należący do Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. Według doniesień rannych zostało dwóch parafian.

Jak podaje gazeta, odłamki uszkodziły dach klasztoru. Doniesiono również o dwóch rannych wśród parafian. Na razie nie ma informacji na temat ich stanu zdrowia.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że wśród obiektów uszkodzonych w wyniku nocnego rosyjskiego ataku na stolicę znajduje się ten klasztor.

Okoliczności uszkodzenia obiektu sakralnego oraz informacje o stanie poszkodowanych są obecnie weryfikowane.

Informację tę podaje serwis informacyjny „Związek Dziennikarzy Prawosławnych”.

W nocy z 21 na 22 października w wyniku połączonego rosyjskiego ataku na Kijów uszkodzony został park handlowy „Pocajna”. Uderzenie dotknęło kilka sklepów na terenie kompleksu handlowego.

Sklep z artykułami sportowymi Decathlon przy ulicy Počajna w Kijowie tymczasowo zawiesił działalność z powodu uszkodzeń spowodowanych atakiem balistycznym w nocy z 21 na 22 października. Obecnie placówka nie obsługuje klientów.

Rosja zaatakowała dzielnicę Pechersk w Kijowie, uszkadzając budynki mieszkalne i stację pogotowia ratunkowego.

Wideo: Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Uman, gdzie wybuchły pożary w hipermarkecie i budynku mieszkalnym.

Wcześniej Rosja zaatakowała obwód czerkaski za pomocą dronów: w Umaniu uszkodzono wieżowiec.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba, dron uderzył w 24-piętrowy budynek.

Wcześniej rosyjskie drony zaatakowały Kijów, w dwóch dzielnicach wybuchły pożary.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są ranni.

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