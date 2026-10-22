W Kijowie w wyniku ataku Rosji uszkodzony został klasztor św. Wvedeniego; są ranni parafianie
W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów w nocy z 21 na 22 października uszkodzony został klasztor męski św. Wvedeniego należący do Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. Według doniesień rannych zostało dwóch parafian.
Jak podaje gazeta, odłamki uszkodziły dach klasztoru. Doniesiono również o dwóch rannych wśród parafian. Na razie nie ma informacji na temat ich stanu zdrowia.
Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że wśród obiektów uszkodzonych w wyniku nocnego rosyjskiego ataku na stolicę znajduje się ten klasztor.
Okoliczności uszkodzenia obiektu sakralnego oraz informacje o stanie poszkodowanych są obecnie weryfikowane.
Informację tę podaje serwis informacyjny „Związek Dziennikarzy Prawosławnych”.
W nocy z 21 na 22 października w wyniku połączonego rosyjskiego ataku na Kijów uszkodzony został park handlowy „Pocajna”. Uderzenie dotknęło kilka sklepów na terenie kompleksu handlowego.
Sklep z artykułami sportowymi Decathlon przy ulicy Počajna w Kijowie tymczasowo zawiesił działalność z powodu uszkodzeń spowodowanych atakiem balistycznym w nocy z 21 na 22 października. Obecnie placówka nie obsługuje klientów.
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