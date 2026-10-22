У Києві через нічну атаку РФ пошкоджено ритейл-парк Почайна

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У ніч на 22 жовтня внаслідок комбінованої російської атаки на Київ зазнав пошкоджень ритейл-парк «Почайна». Удару зазнали кілька магазинів на території торговельного комплексу.

Інформацію про пошкодження підтвердила генеральна директорка компанії «Nhood Україна» Ганна Корягіна, яка керує ритейл-парком.

За даними Корягіної, ритейл-парк зазнав дуже суттєвих пошкоджень. Деталі щодо пошкоджень та збитків вона не озвучує.

Ритейл-парк «Почайна» складається з двох будівель магазинів, загальна орендна площа – 28 200 км. в. У ритейл-парку працювали магазин спортивних товарів Decatlon, магазини одягу LC Waikiki, Argo, Colin’s, магазин товарів для дому JYSK, Aves Auto Hub, «Епіцентр» та «Нова пошта».

Заява компанії JYSK

Директор компанії JYSK в Україні Євген Іваниця повідомив про знищення магазину.

«На жаль, сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу Києва було знищено ще один магазин JYSK – на Почайні. Магазин вигорів до тла», – написав він у Лінкедин.

За словами Іваниці, працівники та покупці не постраждали.

«Усі замовлення клієнтам будуть доставлені. Усі працівники збережуть свої робочі місця та продовжать роботу в інших магазинах мережі. Ми продовжуємо розвиватися: сьогодні підпишемо одну нову угоду оренди, завтра – ще одну», – наголосив Іваниця.

Заява компанії Decathlon

Також з міркувань безпеки та для проведення відновлювальних робіт тимчасово не працює магазин Decathlon. Ритейлер опрацьовував всі онлайн-замовлення та відправляв їх з магазину в ритейл-парку. Через закриття магазину ритейлер наразі не зможе зв’язатися з покупцями щодо замовлень, які були оформлені 21.10.2026, йдеться у повідомленні на Facebook.

Магазин Comfy на Почайній працює у звичайному режимі, повідомили у пресслужбі.





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