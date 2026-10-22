基辅的波恰伊纳零售园因俄罗斯联邦的夜间袭击而受损

10月22日夜间，由于俄罗斯对基辅发动的联合袭击，“波恰伊纳”零售园遭到破坏。该购物中心内的多家商店均受到波及。

负责管理该零售园区的“Nhood乌克兰”公司总经理安娜·科里亚吉娜证实了这一受损情况。

据科里亚吉娜称，该零售园遭受了非常严重的破坏。她未透露有关受损情况及损失的具体细节。

“波恰伊纳”零售园由两栋商铺建筑组成，总租赁面积为28 200平方公里。 该零售园区内曾入驻迪卡侬（Decathlon）体育用品店、LC Waikiki、Argo、Colin’s等服装店、JYSK家居用品店、Aves Auto Hub、"Epicenter"以及"Nova Poshta"等商户。

JYSK公司的声明

JYSK乌克兰公司总监叶夫根·伊瓦尼察通报了门店被毁的消息。

“遗憾的是，今天上午在基辅遭受大规模火箭弹袭击期间，位于波恰伊纳的另一家JYSK门店被摧毁。该门店被烧得面目全非，”他在领英上写道。

据伊瓦尼察称，员工和顾客均未受伤。

“所有客户的订单都将送达。所有员工都将保住工作岗位，并在该连锁店的其他门店继续工作。我们仍在持续发展：今天我们将签署一份新的租赁协议，明天还将签署另一份，”伊瓦尼察强调道。

迪卡侬公司声明

此外，出于安全考虑及进行修复工作，迪卡侬门店已暂时停业。该零售商已处理所有在线订单，并从零售园区内的门店发货。 据Facebook上的公告称，由于门店关闭，该零售商目前无法就2026年10月21日下单的订单与顾客联系。

据新闻处消息，位于波恰伊纳的Comfy门店照常营业。





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