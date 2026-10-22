W Kijowie ograniczono ruch na Moście Południowym po rosyjskim ostrzale

W wyniku rosyjskiego ataku w Kijowie uszkodzona została część infrastruktury metra na Moście Południowym. Z powodu skutków ostrzału ograniczono również ruch transportowy na moście w kierunku z prawego brzegu na lewy.

Według słów Kliczki w wyniku ostrzału uszkodzona została część infrastruktury metra znajdującej się na Moście Południowym. Informację o uszkodzeniach burmistrz opublikował na swoim kanale w Telegramie.

Kijowska Administracja Miejska poinformowała o ograniczeniach ruchu na Moście Południowym w kierunku z prawego na lewy brzeg Dniepru. Kierowców prosi się o uwzględnienie tych zmian podczas planowania przejazdów po stolicy.

W komunikacie administracji nie podano na razie, jak długo będą obowiązywały ograniczenia. Informacje o dalszych zmianach w ruchu należy sprawdzać w oficjalnych komunikatach władz miejskich.

Źródła: Witalij Kliczko oraz Kijowska Miejska Administracja Wojskowa

Wcześniej w Kijowie ograniczono ruch pociągów zielonej linii metra z powodu uszkodzeń Mostu Południowego.

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