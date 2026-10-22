В Киеве ограничили движение по Южному мосту после российского обстрела

После российской атаки в Киеве была повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту. В связи с последствиями обстрела также было ограничено движение транспорта по мосту в направлении с правого берега на левый.

По словам Кличко, в результате обстрела повреждена часть инфраструктуры метрополитена, расположенной на Южном мосту. Информацию о повреждениях мэр обнародовал в своем Telegram-канале.

КМВА сообщила об ограничении движения транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег Днепра. Водителей просят учитывать изменения при планировании поездок по столице.

На данный момент в сообщении администрации не указано, как долго будут действовать ограничения. Информацию о дальнейших изменениях в движении следует проверять в официальных сообщениях городских властей.

Источники: Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация

Ранее в Киеве ограничили движение поездов «зеленой» ветки метро из-за повреждения Южного моста.

Напомним, Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами.

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Ранее российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.

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