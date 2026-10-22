Kijów spowiła mgła, synoptycy ogłosili żółty poziom zagrożenia

Rano 22 października w Kijowie spodziewana jest mgła, która może znacznie pogorszyć widoczność na drogach. Synoptycy ogłosili pierwszy, żółty poziom zagrożenia i wezwali uczestników ruchu drogowego do zachowania ostrożności.

Według informacji meteorologów w ciągu najbliższej godziny oraz przez cały poranek 22 października w stolicy prognozowana jest mgła. Widoczność wyniesie zaledwie 200–500 metrów. W związku z pogorszeniem się warunków pogodowych w Kijowie ogłoszono I poziom zagrożenia – żółty.

Ukrainski Centrum Hydrometeorologiczne ostrzegło, że mgła może spowodować utrudnienia w ruchu drogowym na ulicach stolicy.

Warunki pogodowe mogą utrudniać poruszanie się po mieście, zwłaszcza ze względu na ograniczoną widoczność. Kierowcy powinni uwzględnić ostrzeżenia synoptyków podczas planowania podróży.

Źródło: Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne

Przypomnijmy, że w Kijowie ograniczono ruch na Moście Południowym po rosyjskim ostrzale.

Wcześniej w Kijowie ograniczono ruch pociągów zielonej linii metra z powodu uszkodzeń Mostu Południowego.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

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