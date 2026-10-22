Киев окутал туман, синоптики объявили желтый уровень опасности

Утром 22 октября в Киеве ожидается туман, который может существенно ухудшить видимость на дорогах. Синоптики объявили первый, желтый, уровень опасности и призвали участников дорожного движения быть внимательными.

По информации синоптиков, в ближайший час и в течение утра 22 октября в столице прогнозируется туман. Видимость составит всего 200–500 метров. В связи с ухудшением погодных условий в Киеве объявлен I уровень опасности – желтый.

В Укргидрометцентре предупредили, что туман может привести к нарушениям движения транспорта на дорогах и улицах столицы.

Погодные условия могут затруднить передвижение по городу, в частности из-за ограниченной видимости. Водителям следует учитывать предупреждения синоптиков при планировании поездок.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

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