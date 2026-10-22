23 października w Kijowie zostanie częściowo otwarta stacja metra „Czernihivska”

W piątek, 23 października, na stacji metra „Czernihivska” w Kijowie zostanie ponownie oddany do użytku hol nr 1. Pasażerowie będą mogli skorzystać z wyjścia w kierunku stacji „Darnica”.

Informację tę podała Administracja Miejska Kijowa.

„Jutro, 23 października, na stacji metra „Czernihivska” wznowi działalność hol nr 1 — wyjście w kierunku stacji „Darnica”. Hala będzie czynna dla pasażerów od godz. 5:31 do 23:27” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie hol nr 2, w kierunku stacji „Lisowa”, pozostaje obecnie zamknięty dla ruchu pasażerskiego.

Źródło: KMDA

Wcześniej Klitschko podał godzinę wznowienia ruchu przez stację metra „Czernihivska”.

Przypomnijmy, że po ataku Rosji na Kijów uszkodzona została naziemna stacja metra „Czernihivska” oraz tory; są ofiary.

W Kijowie pokazano skutki rosyjskiego ataku na stację metra „Czernihivska”.

Czytaj nas na