Качество воздуха в Киеве 21 октября: где дышится легче всего

По состоянию на утро 21 октября 2026 года в Киеве в целом сохраняется хороший уровень качества воздуха. В то же время показатели загрязнения различаются в зависимости от района столицы. По данным мониторинга, самый низкий индекс AQI зафиксирован в Деснянском и Голосеевском районах, а самый высокий — в Шевченковском и Подольском.

Следить за актуальными показателями можно с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Город AIR и Aqicn.

Данные разных сервисов могут несколько отличаться, поскольку они используют собственные сети станций мониторинга и методики обработки информации. Поэтому для оценки ситуации важно учитывать не только отдельное значение AQI, но и общую динамику, а также показатели в конкретном районе.

Качество воздуха может меняться в течение дня, поэтому перед длительным пребыванием на улице стоит проверять актуальные данные.

По данным SaveEcoBot, по состоянию на 07:00 21 октября 2026 года общее качество воздуха в столице оценивалось как хорошее.

Самый низкий индекс загрязнения зафиксирован в следующих районах:

Деснянский район — 22 AQI.

Голосеевский район — 22 AQI.

Более высокие показатели наблюдались в других частях города:

Шевченковский район — 53 AQI.

Подольский район — 55 AQI.

Согласно приведенным данным, именно в Подольском и Шевченковском районах индекс был самым высоким среди указанных локаций. В то же время эти значения не означают одинакового уровня загрязнения на всей территории районов: показатели зависят от расположения конкретных станций.

Ознакомиться с ситуацией можно на интерактивной карте SaveEcoBot, которая собирает данные онлайн-станций мониторинга атмосферного воздуха.

Сервис Aqicn позволяет следить за индексом качества воздуха и просматривать показатели отдельных станций мониторинга.

AQI — это индекс качества воздуха: чем выше его значение, тем выше уровень загрязнения. Сервис использует шкалу от «хорошего» до «опасного» уровня. Благодаря карте можно оценить ситуацию в разных частях Киева и проверить изменения показателей в течение дня.

Система ЛУН «Город AIR» отображает данные о концентрации мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также о температуре и влажности воздуха. Информация со станций мониторинга представлена на интерактивной карте в формате AQI.

Сравнение данных нескольких сервисов помогает лучше оценить ситуацию, особенно если показатели в отдельных районах различаются.

Если индекс загрязнения растет, стоит принять простые меры, чтобы уменьшить воздействие загрязненного воздуха на организм.

Ограничить длительное пребывание на улице , особенно при высоких показателях загрязнения.

Избегайте интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе , поскольку во время активности человек вдыхает больше воздуха.

Закрыть окна и двери , если наружный воздух загрязнён, и проветривать помещение после улучшения ситуации.

Использовать очиститель воздуха , если он есть, в соответствии с инструкцией производителя.

Следить за самочувствием, особенно людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям.

По состоянию на утро 21 октября приведенные показатели свидетельствуют о в целом хорошем качестве воздуха в Киеве. Однако ситуация может измениться, поэтому перед выходом на улицу стоит проверять актуальные данные SaveEcoBot, ЛУН «Город AIR» и Aqicn.

По состоянию на утро 20 октября в столице сохранялся хороший уровень качества воздуха, а станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения. Следить за показателями в разных районах Киева в режиме реального времени можно с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR и AQICN.

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