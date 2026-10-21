10月21日基辅的空气质量：哪里呼吸最舒畅

截至2026年10月21日上午，基辅的空气质量总体良好。不过，首都各区的污染指数存在差异。 监测数据显示，德斯尼亚区和戈洛西夫区记录的AQI指数最低，而舍甫琴科区和波迪尔区则最高。

您可通过SaveEcoBot、ЛУН Місто AIR和Aqicn等服务平台查看实时数据。

由于各平台使用各自的监测站网络和数据处理方法，其数据可能存在些许差异。因此，在评估空气质量状况时，不仅要关注单个AQI数值，还应综合考虑整体变化趋势及特定区域的指标。

空气质量在一天中可能会发生变化，因此在户外长时间逗留前，建议查看最新数据。

根据SaveEcoBot的数据，截至2026年10月21日07:00，首都的整体空气质量被评定为“良好”。

以下区域记录到的污染指数最低：

德斯尼亚区——AQI 22。

戈洛西夫斯基区——AQI 22。

城市其他区域的数值较高：

舍甫琴科区——AQI 53。

波迪尔区——AQI 55。

根据上述数据，在所列区域中，波迪尔区和舍甫琴科区的空气质量指数最高。但这些数值并不意味着整个区域的污染程度完全一致：具体数值取决于各监测站的位置。

您可通过SaveEcoBot的交互式地图查看实时情况，该地图汇总了在线大气监测站的数据。

Aqicn服务允许用户跟踪空气质量指数，并查看各监测站的具体数据。

AQI即空气质量指数：数值越高，污染程度越严重。该服务采用从“良好”到“危险”的等级划分。通过地图，用户可以评估基辅各区域的空气质量状况，并查看全天数据的变化趋势。

“LUN City AIR”系统显示PM1、PM2.5和PM10细颗粒物的浓度数据，以及气温和湿度。 监测站的数据以AQI格式呈现在交互式地图上。

对比多个服务的数据有助于更准确地评估情况，特别是当不同区域的指标存在差异时。

如果污染指数上升，应采取简单措施，以减轻污染空气对身体的影响。

尽量减少在户外逗留的时间， 尤其是在污染指数较高时。

避免在户外进行剧烈体育活动 ，因为活动时人体吸入的空气量会增加。

如果室外空气污染严重， 请关闭门窗 ；待情况好转后，再对室内进行通风。

如有 空气净化器 ，请按照制造商的说明 使用 。

请留意自身健康状况，特别是患有呼吸系统和心血管疾病的人群、儿童及老年人。

截至10月21日上午，相关数据表明基辅的空气质量总体良好。但情况可能发生变化，因此外出前建议查看SaveEcoBot、ЛУН Місто AIR和Aqicn的实时数据。

截至10月20日上午，首都的空气质量仍保持良好，监测站未记录到显著污染。 您可通过SaveEcoBot、ЛУН Місто AIR和AQICN等服务实时关注基辅各区的空气质量数据。

此前，基辅地铁红线已恢复终点站之间的运行。

此外，由于炮击影响，基辅已调整了四条无轨电车线路的运行路线。

美国再次未就俄罗斯对基辅的弹道导弹袭击向乌克兰发出预警。

由于地铁基础设施受损，基辅将增加公交车数量。

需要提醒的是，在俄罗斯对基辅发动袭击后，地铁地面车站和轨道遭到破坏，并有人员受伤。

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