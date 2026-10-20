Якість повітря в Києві: дані на 20 жовтня

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Станом на ранок 20 жовтня у столиці зберігається добрий рівень якості повітря, а станції моніторингу не фіксують значного забруднення. Стежити за показниками в різних районах Києва в реальному часі можна за допомогою сервісів SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та AQICN.

Показники на різних картах можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто враховувати загальну динаміку та показники в конкретному районі, а не одне окреме значення.

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня. Перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевіряти актуальні показники.

Інтерактивна карта SaveEcoBot показує рівень якості атмосферного повітря в Києві та окремих районах столиці. Сервіс використовує дані онлайн-станцій моніторингу, частина яких працює в реальному часі.

Станом на 07:00 20 жовтня 2026 року загальна якість повітря в Києві була доброю. Водночас показники в окремих районах могли відрізнятися.

Найнижчий індекс забруднення зафіксували в Деснянському та Дніпровському районах – 19 AQI. Найвищий показник був у Подільському районі – 47 AQI, що відповідає помірному рівню забруднення.

Карта Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглядати показники окремих станцій моніторингу. Сервіс використовує шкалу від доброго до небезпечного рівня забруднення.

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI. Чим вище значення AQI, тим більший рівень забруднення.

Якщо показники якості повітря погіршилися, варто обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися у приміщенні. Вікна й двері краще зачинити, а провітрювати приміщення – після покращення ситуації.

Також рекомендується уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі, адже під час активності людина вдихає більший об'єм повітря. Якщо є очищувач повітря, його можна використовувати відповідно до інструкції виробника.

Людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку варто бути особливо обережними та стежити за самопочуттям.

Джерело: Главком

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