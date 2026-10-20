Качество воздуха в Киеве: данные на 20 октября

По состоянию на утро 20 октября в столице сохраняется хороший уровень качества воздуха, а станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения. Следить за показателями в разных районах Киева в режиме реального времени можно с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Мисто AIR и AQICN.

Показатели на разных картах могут несколько отличаться, поскольку сервисы используют собственные сети станций и методики обработки данных. Поэтому для оценки ситуации следует учитывать общую динамику и показатели в конкретном районе, а не одно отдельное значение.

Ситуация с качеством воздуха может меняться в течение дня. Перед длительным пребыванием на улице стоит проверять актуальные показатели.

Интерактивная карта SaveEcoBot показывает уровень качества атмосферного воздуха в Киеве и отдельных районах столицы. Сервис использует данные онлайн-станций мониторинга, часть которых работает в режиме реального времени.

По состоянию на 07:00 20 октября 2026 года общее качество воздуха в Киеве было хорошим. В то же время показатели в отдельных районах могли отличаться.

Самый низкий индекс загрязнения зафиксировали в Деснянском и Днепровском районах — 19 AQI. Самый высокий показатель был в Подольском районе — 47 AQI, что соответствует умеренному уровню загрязнения.

Карта Aqicn отображает индекс качества воздуха в режиме реального времени и позволяет просматривать показатели отдельных станций мониторинга. Сервис использует шкалу от хорошего до опасного уровня загрязнения.

Система ЛУН «Город AIR» измеряет концентрацию мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуру и влажность. Данные со станций отображаются на интерактивной карте в формате AQI. Чем выше значение AQI, тем выше уровень загрязнения.

Если показатели качества воздуха ухудшились, стоит ограничить пребывание на улице и по возможности оставаться в помещении. Окна и двери лучше закрыть, а проветривать помещение — после улучшения ситуации.

Также рекомендуется избегать физических нагрузок на открытом воздухе, ведь во время активности человек вдыхает больший объем воздуха. Если есть очиститель воздуха, его можно использовать в соответствии с инструкцией производителя.

Людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям следует быть особенно осторожными и следить за самочувствием.

Источник: Главком

Ранее в Киеве возобновили движение по красной линии метро между конечными станциями.

Добавим, что в Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырёх линиях.

США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.

Киев увеличит количество автобусов из-за повреждений инфраструктуры метро.

Напомним, после атаки РФ на Киев повреждены наземная станция метро и рельсы, есть пострадавшие.

Читай нас в