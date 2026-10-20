В Киеве российский дрон поразил энергетический объект в Шевченковском районе

В Шевченковском районе столицы зафиксировано попадание российского беспилотника в один из энергетических объектов. На место направляются экстренные службы.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении российского реактивного дрона мимо Димера в направлении Киева.

Источник: Виталий Кличко, мэр Киева

Российский дрон упал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

Читай нас в