В Киеве из-за проблем с электроснабжением остановился электротранспорт на ряде улиц

В столице временно приостановили движение электротранспорта на нескольких участках из-за отсутствия напряжения в энергосистеме.

Движение остановлено на улицах Дегтяревской, Даниила Щербаковского, Якуба Коласа, на бульваре Тараса Шевченко, Севастопольской площади, площади Валерия Марченко, а также возле станций метро «Лукьяновская» и «Шулявская».

В «Киевпастрансе» сообщили, что о возобновлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта сообщат дополнительно.

Источник: «Киевпастранс»

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