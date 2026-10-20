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Відео: у Києві горить медзаклад після падіння уламків дрона

UA NEWS 20 Жовтня 2026 16:18
Відео: у Києві горить медзаклад після падіння уламків дрона
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20 жовтня у Голосіївському районі столиці через влучання уламків ворожого безпілотника у будівлю медичного закладу постраждали двоє осіб. Верхній поверх будівлі загорівся.
 
У Софіївській Борщагівці сталося влучання на території між складськими приміщеннями, унаслідок чого поранено трьох людей. Про це повідомили в Борщагівській сільській раді.
Крім того, у Деснянському районі Києва уламки впали на відкритій території. За інформацією Київської міської військової адміністрації, дані щодо можливих руйнувань та інших постраждалих наразі уточнюються.
 
Джерело: Київ Інфо.


У Солом’янському районі Києва уламки безпілотника впали на залізничні колії. Про це у вівторок, 20 жовтня, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Російські терористи продовжують атакувати Київ реактивними Шахедами

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