Відео: у Києві горить медзаклад після падіння уламків дрона

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У Солом’янському районі Києва уламки безпілотника впали на залізничні колії. Про це у вівторок, 20 жовтня, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Російські терористи продовжують атакувати Київ реактивними Шахедами.

У Києві через обстріл змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

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