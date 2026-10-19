W Kijowie zatrzymano młodych mężczyzn, którzy podczas spaceru rozprowadzali narkotyki



Podczas patrolowania terenu dzielnicy Sviatoshynski funkcjonariusze lokalnego oddziału policji zauważyli dwóch przechodniów, którzy zachowywali się podejrzanie. W wyniku kontroli u jednego z mieszkańców znaleziono 10 paczuszek z białą substancją w postaci proszku, a u jego kolegi – kolejne 92 paczuszki.

Dilerzy podzielili się między sobą obowiązkami. Jeden z podejrzanych ukrywał narkotyki w wcześniej ustalonych miejscach, a drugi fotografował kryjówki i przesyłał nabywcom informacje o ich lokalizacji.

Podczas rozmowy z funkcjonariuszami organów ścigania wspólnicy wskazali miejsca, w których zdążyli już zrobić „skrytki”; stamtąd zabezpieczono kolejne 4 paczki. Łącznie policjanci zabezpieczyli u młodzieńców 106 paczek z amfetaminą.