W Kijowie zatrzymano młodych mężczyzn, którzy podczas spaceru rozprowadzali narkotyki
W Kijowie postawiono zarzuty dwóm młodym mężczyznom, którzy zamienili spacery po okolicy w nielegalny sposób zarabiania pieniędzy poprzez rozkładanie „skrytek” z substancjami psychotropowymi.
Jeden z młodych mężczyzn ukrywał narkotyki w schowkach, a jego wspólnik fotografował je i wysyłał nabywcom współrzędne. Policjanci zabezpieczyli u podejrzanych 106 paczuszek z amfetaminą. Za popełnione czyny grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.
Podczas patrolowania terenu dzielnicy Sviatoshynski funkcjonariusze lokalnego oddziału policji zauważyli dwóch przechodniów, którzy zachowywali się podejrzanie. W wyniku kontroli u jednego z mieszkańców znaleziono 10 paczuszek z białą substancją w postaci proszku, a u jego kolegi – kolejne 92 paczuszki.
Dilerzy podzielili się między sobą obowiązkami. Jeden z podejrzanych ukrywał narkotyki w wcześniej ustalonych miejscach, a drugi fotografował kryjówki i przesyłał nabywcom informacje o ich lokalizacji.
Podczas rozmowy z funkcjonariuszami organów ścigania wspólnicy wskazali miejsca, w których zdążyli już zrobić „skrytki”; stamtąd zabezpieczono kolejne 4 paczki. Łącznie policjanci zabezpieczyli u młodzieńców 106 paczek z amfetaminą.
Obaj młodzi mężczyźni zostali zatrzymani na podstawie art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy, a skonfiskowane substancje przekazano do badań eksperckich.
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