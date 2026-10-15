W Kijowie po raz kolejny brakuje wody i prądu po rosyjskim ataku

Po kolejnym ataku rosyjskich terrorystów na Kijów wieczorem 15 października w mieście ponownie zaczęło brakować wody. Ponadto w dzielnicach Hołosiejowskim, Solomjańskim, Pecherskim i Szewczenkowskim doszło do awaryjnych przerw w dostawach prądu.





Doniesiono również, że w dzielnicach Hołosiejowskim, Swiatoszyńskim, Solomjańskim i Szewczenkowskim w Kijowie spadło ciśnienie wody z powodu uszkodzeń obiektów energetycznych w obwodzie kijowskim.

Informację tę przekazał burmistrz Kliczko. Specjaliści przełączają zasilanie w stacjach wodociągowych.

Przypomnijmy, że w dzielnicy Szewczenkowskiej w Kijowie fragmenty rosyjskiego drona spadły na podwórze prywatnej posiadłości. Następnie w budynku zapaliło się pierwsze piętro.

Oddziały Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych ugasiły pożary, które wybuchły w dzielnicy Sviatoshyn w stolicy w wyniku kolejnego rosyjskiego ataku w ciągu dnia 15 października 2026 roku.

W Kijowie i siedmiu obwodach odnotowano przerwy w dostawach prądu spowodowane atakami Federacji Rosyjskiej.

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