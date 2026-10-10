Po kolejnym ataku Rosjan dzielnica Południowa Borszczagówka w Kijowie została pozbawiona prądu

W wyniku ataku rosyjskich sił terrorystycznych, który miał miejsce 10 października w Południowej Borszczagówce w Kijowie, doszło do awaryjnego odcięcia zasilania. Pracownicy sektora energetycznego pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej.



O utrudnieniach w pracy poinformowała firma DTEK.

Firma poinformowała o awaryjnym odcięciu prądu w dzielnicy Południowa Borszczagówka. Specjaliści już pracują nad usunięciem skutków ataku i przywróceniem dostaw energii elektrycznej do domów.

W DTEK nie podano, ile budynków pozostało bez prądu ani kiedy dokładnie planowane jest zakończenie prac. Specjaliści z branży energetycznej nadal pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej.

Przypomnijmy, że w ciągu dnia 10 października pojawiły się informacje o zatrzymaniu pociągów w stołecznym metrze. Kanały Telegramu poinformowały, że z powodu zaniku napięcia z zewnętrznych centrów zasilających w metrze tymczasowo wstrzymano ruch pociągów i działanie schodów ruchomych.

Od nocy 10 października Kijów znajduje się pod ciągłym ostrzałem dronów rosyjskich terrorystów. Obecnie wiadomo, że fragmenty zestrzelonego drona spadły na 25-piętrowy budynek mieszkalny.

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