Відео: Через проблеми з електрикою у Києві призупинено рух поїздів метро
Вдень 10 жовтня з'явилася інформація про зупинку поїздів у столичному метрополітені. Телеграм-канали повідомили, що через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.
«Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів. Про відновлення роботи повідомимо додатково», - сказано на офіційному телеграм-каналі КМДА.
Перед цим повідомлялося, що на деяких станціях метро Києва через відсутність напруги не працюють ескалатори.
Також повідомляють про зупинку всього електротранспорту у Києві.
Нагадаємо, що Київ з ночі 10 жовтня перебуває під постійною атакую дронів російських терористів. Наразі стало відомо про падіння уламків збитого безпілотника на 25-поверховий житловий будинок.