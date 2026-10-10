Відео: Через проблеми з електрикою у Києві призупинено рух поїздів метро

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Вдень 10 жовтня з'явилася інформація про зупинку поїздів у столичному метрополітені. Телеграм-канали повідомили, що через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.



«Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів. Про відновлення роботи повідомимо додатково», - сказано на офіційному телеграм-каналі КМДА.

Перед цим повідомлялося, що на деяких станціях метро Києва через відсутність напруги не працюють ескалатори.

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Також повідомляють про зупинку всього електротранспорту у Києві.

Нагадаємо, що Київ з ночі 10 жовтня перебуває під постійною атакую дронів російських терористів. Наразі стало відомо про падіння уламків збитого безпілотника на 25-поверховий житловий будинок.

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