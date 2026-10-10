Видео: Из-за проблем с электричеством в Киеве приостановлено движение поездов метро

Днём 10 октября появилась информация о приостановке движения поездов в столичном метрополитене. Телеграм-каналы сообщили, что из-за отключения напряжения от внешних центров питания в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов.



«Из-за отсутствия напряжения от внешних источников питания в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов. О возобновлении работы сообщим дополнительно», — говорится на официальном Telegram-канале КГГА.

Ранее сообщалось, что на некоторых станциях киевского метро из-за отсутствия напряжения не работают эскалаторы.

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Также сообщается о остановке всего электротранспорта в Киеве.

Напомним, что Киев с ночи 10 октября находится под постоянными атаками дронов российских террористов. В настоящее время стало известно о падении обломков сбитого беспилотника на 25-этажный жилой дом.

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