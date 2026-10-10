Жителей Киева предупредили о риске перебоев с электричеством и водой и дали рекомендации

Жителей Киева призывают заранее запастись водой, продуктами и необходимыми вещами на случай чрезвычайных ситуаций в связи с усилением российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Горожанам рекомендуют запастись водой как минимум на три суток. На одного взрослого человека требуется примерно 3 литра питьевой и 10–12 литров технической воды в день.

Также стоит позаботиться о продуктах длительного хранения, которые не требуют приготовления на электроплите, проверить заряд портативных зарядных устройств и зарядных станций, а также подготовить фонарики, батарейки, свечи и спички.

В случае отключения электроэнергии водоснабжение в Киеве будет частично обеспечиваться 155 бюветными комплексами, оборудованными генераторами. Их адреса и графики работы можно проверить на специальной электронной карте.

Для сохранения тепла в доме рекомендуют утеплить окна и установить теплоизоляционный материал между стеной и батареей. В темное время суток пешеходам советуют использовать светоотражающие элементы.

Источник: КГГА

В субботу, 10 октября, в некоторых регионах Украины введут ограничения на потребление электроэнергии. Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в течение суток, а для всех категорий потребителей предусмотрены почасовые отключения. Причина — последствия российских ракетных и дронных атак на энергетические объекты.

В Киеве и Киевской области правительственные чиновники осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически подвергаются атакам со стороны России. В ходе визита были проверены последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.

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