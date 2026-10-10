Видео: В Киеве российский удар повредил лодочную станцию на Оболони

В результате российского удара по лодочной станции в Оболонском районе Киева пострадали как минимум пять человек. Повреждены лодки, яхта, автомобили и хозяйственные постройки.

По словам представителя ГСЧС Павла Петрова, после попадания загорелись деревянные сооружения, мусор и автомобили. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Огонь уже потушен, спасатели разбирают конструкции и поливают их водой.

Руководитель лодочной станции Валерий Гудник сообщил, что повреждены помещения для хранения оборудования, контейнеры, лодки и автомобили. Одна из яхт перевернулась. По его словам, двое пострадавших получили серьезные травмы, одного из них госпитализировали.

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Лодочная станция работает с 1974 года. Ее территория огорожена, а рядом расположен парк «Наталка», где часто гуляют посетители.

Также, по данным ГСЧС, в Оболонском районе повреждено сооружение во дворе жилых многоэтажек.

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