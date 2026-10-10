В Киеве возросло число пострадавших в результате удара РФ по ресторану

В результате российского удара по зданию ресторана в Оболонском районе Киева пострадали семь человек. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Сначала сообщалось о шести пострадавших, однако впоследствии их число увеличилось. Пятеро человек были госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

После попадания в здание ресторана вспыхнул пожар, который начали тушить спасатели. Кроме того, в Оболонском районе обломки ракеты упали во дворе жилого дома.

Источник: Виталий Кличко

В результате российского удара по лодочной станции в Оболонском районе Киева пострадали как минимум пять человек. Повреждены лодки, яхта, автомобили и хозяйственные постройки.

Днём 10 октября появилась информация об остановке поездов в столичном метрополитене. Телеграм-каналы сообщили, что из-за отключения напряжения от внешних источников питания в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов.

Киев с ночи 10 октября находится под постоянным обстрелом дронов российских террористов. В настоящее время стало известно о падении обломков сбитого беспилотника на 25-этажный жилой дом.

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