Кличко передумал призывать киевлян к эвакуации из столицы

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что призывов к эвакуации из столицы пока не было, однако горожанам следует учитывать возможное усиление российских обстрелов.



«Ни в коем случае не призывал и не призываю к эвакуации. Именно этого от нас ждет Путин — чтобы мы взяли свои чемоданы и куда-нибудь уехали. Оставили ему территорию, потому что украинцы ему не нужны. Ему нужна территория. Но мы, как городские власти, просчитываем различные сценарии, в том числе и неблагоприятные. И призываем людей просчитывать различные сценарии. Учитывая, что сейчас обстрелы усиливаются. Нужно, в первую очередь, позаботиться о безопасности людей», — заявил Кличко.

В то же время мэр отметил, что столица уже почти готова к отопительному сезону, но все зависит от эффективности ПВО.

Напомним, что в результате атаки российских террористических войск 10 октября на Южной Борщаговке в Киеве произошло аварийное отключение электроэнергии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Днем 10 октября появилась информация об остановке поездов в столичном метрополитене. Телеграм-каналы сообщили, что из-за отсутствия напряжения от внешних источников питания в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов.

Киев с ночи 10 октября находится под постоянными атаками дронов российских террористов. В настоящее время стало известно о падении обломков сбитого беспилотника на 25-этажный жилой дом.

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