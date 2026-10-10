Движение поездов метро в Киеве возобновили с увеличенными интервалами

Менее чем за час столичным ремонтным бригадам удалось восстановить электроснабжение киевского метрополитена и возобновить движение поездов. В настоящее время они курсируют с увеличенными интервалами.

«Время ожидания поездов на «красной» и «зеленой» линиях составляет примерно 12–15 минут. Движение поездов на «синей» линии осуществляется по диспетчерскому регулированию. Время ожидания — более 15 мин. Увеличение интервалов между поездами связано с перебоями в электроснабжении от внешних питающих центров», — говорится в сообщении КГГА.

Напомним, примерно в 13:00 стало известно, что из-за отсутствия напряжения от внешних центров питания в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов.

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