W Kijowie wznowiono ruch pociągów metra z wydłużonymi odstępami między kursami

W niecałą godzinę stołecznym ekipom remontowym udało się przywrócić zasilanie w kijowskim metrze i wznowić ruch pociągów. Obecnie kursują one z wydłużonymi odstępami między kursami.

„Czas oczekiwania na pociągi na linii „czerwonej” i „zielonej” wynosi około 12–15 minut. Ruch pociągów na linii „niebieskiej” odbywa się zgodnie z dyspozycjami dyspozytorów. Czas oczekiwania wynosi ponad 15 minut. Wydłużenie odstępów między pociągami wynika z przerw w dostawach energii elektrycznej z zewnętrznych centrów zasilających” – podano w komunikacie KMDA.

Przypomnijmy, że około godziny 13.00 poinformowano, iż z powodu zaniku napięcia z zewnętrznych centrów zasilających w metrze tymczasowo wstrzymano ruch pociągów i pracę schodów ruchomych.

Od nocy 10 października Kijów znajduje się pod ciągłym ostrzałem dronów rosyjskich terrorystów. Obecnie wiadomo, że fragmenty zestrzelonego drona spadły na 25-piętrowy budynek mieszkalny.

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