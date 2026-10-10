Рух поїздів метро у Києві відновили зі збільшеними інтервалами

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Менш як за годину столичним ремонтним бригадам вдалося впоратися із відновленням напруги метрополітену Києва та запустити рух поїздів. Наразі вони курсують зі збільшеними інтервалами.

«Час очікування потягів на "червоній" та "зеленій" лініях орієнтовно 12-15 хв. Рух потягів на "синій" лінії здійснюється за диспетчерським регулюванням. Час очікування – понад 15 хв. Збільшення інтервалів між потягами повʼязано з перебоями електропостачання від зовнішніх живлячих центрів, - сказано у повідомленні КМДА.

Нагадаємо, приблизно об 13.00 стало відомо, що через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.

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