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Wiadomości Kijów

Wideo: Z powodu problemów z zasilaniem w Kijowie wstrzymano ruch pociągów metra

UA NEWS 10 października 2026 13:09
Wideo: Z powodu problemów z zasilaniem w Kijowie wstrzymano ruch pociągów metra

W ciągu dnia 10 października pojawiły się informacje o wstrzymaniu ruchu pociągów w stołecznym metrze. Kanały Telegramu poinformowały, że z powodu zaniku napięcia z zewnętrznych centrów zasilających w metrze tymczasowo wstrzymano ruch pociągów i działanie schodów ruchomych.

„Z 
powodu zaniku napięcia z zewnętrznych centrów zasilających w metrze tymczasowo wstrzymano ruch pociągów i działanie schodów ruchomych. O wznowieniu pracy poinformujemy w późniejszym terminie” – napisano na oficjalnym kanale Telegramie KMD. 

Wcześniej informowano, że na niektórych stacjach metra w Kijowie z powodu braku zasilania nie działają schody ruchome.

Doniesiono również o zatrzymaniu całego transportu elektrycznego w Kijowie. 

Przypomnijmy, że od nocy 10 października Kijów znajduje się pod ciągłym ostrzałem dronów rosyjskich terrorystów. Obecnie wiadomo, że fragmenty zestrzelonego drona spadły na 25-piętrowy budynek mieszkalny.

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