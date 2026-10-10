Wideo: Z powodu problemów z zasilaniem w Kijowie wstrzymano ruch pociągów metra

W ciągu dnia 10 października pojawiły się informacje o wstrzymaniu ruchu pociągów w stołecznym metrze. Kanały Telegramu poinformowały, że z powodu zaniku napięcia z zewnętrznych centrów zasilających w metrze tymczasowo wstrzymano ruch pociągów i działanie schodów ruchomych.

„Z

powodu zaniku napięcia z zewnętrznych centrów zasilających w metrze tymczasowo wstrzymano ruch pociągów i działanie schodów ruchomych. O wznowieniu pracy poinformujemy w późniejszym terminie” – napisano na oficjalnym kanale Telegramie KMD.

Wcześniej informowano, że na niektórych stacjach metra w Kijowie z powodu braku zasilania nie działają schody ruchome.

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Doniesiono również o zatrzymaniu całego transportu elektrycznego w Kijowie.

Przypomnijmy, że od nocy 10 października Kijów znajduje się pod ciągłym ostrzałem dronów rosyjskich terrorystów. Obecnie wiadomo, że fragmenty zestrzelonego drona spadły na 25-piętrowy budynek mieszkalny.

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