Wideo: Z powodu problemów z zasilaniem w Kijowie wstrzymano ruch pociągów metra
W ciągu dnia 10 października pojawiły się informacje o wstrzymaniu ruchu pociągów w stołecznym metrze. Kanały Telegramu poinformowały, że z powodu zaniku napięcia z zewnętrznych centrów zasilających w metrze tymczasowo wstrzymano ruch pociągów i działanie schodów ruchomych.
„Z
powodu zaniku napięcia z zewnętrznych centrów zasilających w metrze tymczasowo wstrzymano ruch pociągów i działanie schodów ruchomych. O wznowieniu pracy poinformujemy w późniejszym terminie” – napisano na oficjalnym kanale Telegramie KMD.
Wcześniej informowano, że na niektórych stacjach metra w Kijowie z powodu braku zasilania nie działają schody ruchome.
Doniesiono również o zatrzymaniu całego transportu elektrycznego w Kijowie.
Przypomnijmy, że od nocy 10 października Kijów znajduje się pod ciągłym ostrzałem dronów rosyjskich terrorystów. Obecnie wiadomo, że fragmenty zestrzelonego drona spadły na 25-piętrowy budynek mieszkalny.