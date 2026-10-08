Policja zaprzeczyła informacjom o zatrzymaniu kolejnych dwóch uczestników protestów w Teremkach

Policja w Kijowie zaprzeczyła informacjom o rzekomym zatrzymaniu dwóch uczestników akcji w dzielnicy Teremki.

„Informacje rozpowszechnione w mediach dotyczące zatrzymania innych uczestników demonstracji (oprócz Lubomira Dmytryszyna – red.), która miała miejsce 27 września w dzielnicy Teremki w Kijowie, nie odpowiadają rzeczywistości” – oświadczyli funkcjonariusze organów ścigania.

Policja podkreśliła, że w ramach postępowania karnego wszczętego na podstawie części 3 art. 296 Kodeksu karnego Ukrainy śledczy zatrzymali jedynie jednego uczestnika wydarzeń z 27 września. Został on powiadomiony o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W środę Sąd Rejonowy w Holosiivsku zastosował wobec niego środek zabezpieczający w postaci nocnego aresztu domowego.

Wcześniej aktywista Dmytro Perow poinformował na Facebooku o rzekomym zatrzymaniu uczestników akcji protestacyjnej w Teremkach – Jegora Danyluk oraz przedstawiciela organizacji społecznej „Garnizon” Mykhaila Denysenka. Następnie ruch „Garnizon” poinformował, że Denisenko został zwolniony. Jak informowaliśmy, Sąd Rejonowy w Holosiivsku w Kijowie zastosował środek zabezpieczający w postaci nocnego aresztu domowego do 5 grudnia wobec weterana Lubomira Dmytryszyna, który brał udział w akcji przeciwko wycince drzew w dzielnicy Teremki, gdzie budowana jest magistrala cieplna. Według doniesień mediów 27 września w dzielnicy Teremki trwały dalsze protesty przeciwko wycince drzew. Na miejscu obecni byli również mieszkańcy Teremek, którzy uważają budowę rurociągu ciepłowniczego za priorytet, a także policja i przedstawiciele Kijowskiej Administracji Miejskiej. Protestujący próbowali przedostać się za ogrodzenie, doszło do starć z funkcjonariuszami. Policja oświadczyła, że niektórzy uczestnicy akcji „zaczęli prowokować konflikty” z funkcjonariuszami policji i innymi uczestnikami wydarzenia, a także zakłócać porządek publiczny. Według policji podczas starć używali oni środków pirotechnicznych, popychali funkcjonariuszy i stosowali wobec nich przemoc fizyczną. W wyniku tego jedna z policjantek odniosła obrażenia. Źródło: Ukrinform. Przypomnijmy, że 6 października funkcjonariusze zatrzymali 24-letniego mieszkańca Łucka, który według ich danych organizował i koordynował działania uczestników podczas starć z policją. Śledczy postawili mu zarzut na podstawie części 3 art. 296 Kodeksu karnego Ukrainy – chuligaństwo związane z oporem wobec przedstawiciela władzy pełniącego obowiązki w zakresie ochrony porządku publicznego. Chodzi o 24-letniego weterana Lubomira Dmytryszyna. Miejska ochrona Kijowa złożyła skargę na wywieranie presji w związku z rozproszeniem protestu na Teremkach.

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