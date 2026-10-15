Sąd Najwyższy wszczął postępowanie w sprawie skargi byłego posła Igora Mosijczuka dotyczącej mianowania pełniącego obowiązki prokuratora generalnego

Sąd Najwyższy wszczął postępowanie w sprawie odwołania byłego posła Igora Mosijczuka dotyczącego zgodności z prawem mianowania przez Wołodymyra Zełenskiego osoby pełniącego obowiązki prokuratora generalnego Ukrainy.

Świadczy o tym dokument procesowy sądu z dnia 14 października 2026 roku.

Zgodnie z opublikowanym dokumentem chodzi o sprawę nr 990/427/26. Skarga dotyczy postanowienia Kasacyjnego Sądu Administracyjnego w składzie Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2026 r.

Skarga apelacyjna została zarejestrowana 2 października 2026 r. Na dzień 14 października etap rozpatrywania sprawy zmieniono na „postępowanie otwarte”.

Otwarcie postępowania oznacza, że sąd przystąpił do rozpatrywania skargi apelacyjnej. Nie oznacza to jednak, że sąd uznał już mianowanie za niezgodne z prawem lub uwzględnił żądania skarżącego.

Dalszy przebieg sprawy oraz orzeczenie sądu powinny rozstrzygnąć, czy skarga Igora Mosijczuka znajdzie poparcie w instancji apelacyjnej.

Przypomnijmy, że 17 września 2026 roku Wołodymyr Zełenski powierzył obowiązki prokuratora generalnego Ukrainy Antonowi Kowalskiemu, który wcześniej stał na czele prokuratury obwodowej w Chmielnickim. Wcześniej, 15 września 2026 r., Zełenski podpisał dekret o zwolnieniu Rusłana Kravczenki ze stanowiska prokuratora generalnego.

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