Верховный Суд возбудил производство по апелляционной жалобе бывшего народного депутата Игоря Мосийчука относительно законности назначения исполняющего обязанности генерального прокурора Украины Владимиром Зеленским.

Об этом свидетельствует технологический документ суда от 14 октября 2026 года.

Согласно обнародованному документу, речь идет о деле № 990/427/26. Жалоба касается постановления Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 28 сентября 2026 года.

Апелляционная жалоба была зарегистрирована 2 октября 2026 года. По состоянию на 14 октября стадия рассмотрения дела была изменена на «открыто производство».

Открытие производства означает, что суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы. В то же время это не свидетельствует о том, что суд уже признал назначение незаконным или удовлетворил требования заявителя.

Дальнейшее развитие дела и решение суда должны определить, получит ли жалоба Игоря Мосийчука поддержку в апелляционной инстанции.

Напомним, 17 сентября 2026 года Владимир Зеленский возложил исполнение обязанностей генерального прокурора Украины на Антона Ковальского, который до этого возглавлял Хмельницкую областную прокуратуру. До этого, 15 сентября 2026 года, Зеленский подписал указ об освобождении Руслана Кравченко от должности генпрокурора.

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