Metro w Kijowie całkowicie zatrzymało się z powodu blackoutu

W Kijowie całkowicie wstrzymano ruch metra. Wstępnie przyczyną była całkowita utrata zasilania.

Władze kijowskiego metra poinformowały o zatrzymaniu wszystkich linii oraz schodów ruchomych z powodu spadku napięcia w zewnętrznych centrach zasilania.

Obecnie ruch na niebieskiej i zielonej linii jest stopniowo przywracany, jednak pociągi kursują w wydłużonych odstępach.

Jednocześnie czerwona linia nadal pozostaje nieczynna.

Wszystkie podziemne stacje kijowskiego metra nadal funkcjonują jako schrony.

Źródło: KP „Kijowskie Metro”

W Kijowie i obwodzie kijowskim przeprowadzono inspekcję podstacji „Ukrenergo” oraz innych obiektów wytwarzania energii elektrycznej, które są systematycznie atakowane przez Rosję. Podczas wizyty sprawdzono skutki ostatnich rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną oraz przebieg prac naprawczych.

W wyniku rosyjskich ataków odbiorcy w sześciu obwodach pozostają bez prądu.

Rosyjski dron uderzył w obiekt energetyczny w obwodzie połtawskim. Bez dostępu do energii elektrycznej pozostało 6 tysięcy odbiorców.

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