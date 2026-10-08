Киевский метрополитен полностью остановился из-за блэкаута

В Киеве полностью остановилось движение метро. По предварительным данным, причиной стало полное отключение электроэнергии.

В столичном метро сообщали об остановке всех линий и эскалаторов из-за снижения напряжения от внешних центров.

В настоящее время движение по синей и зеленой линиям постепенно восстанавливается, однако поезда курсируют с увеличенными интервалами.

В то же время движение на красной линии пока остается приостановленным.

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Все подземные станции киевского метро продолжают работать в качестве укрытий.

Источник: КП «Киевский метрополитен»

В Киеве и Киевской области осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически подвергаются атакам со стороны России. В ходе визита проверили последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.

Из-за российских атак остались без электричества потребители в шести областях.

Российский дрон поразил энергообъект в Полтавской области, без света остались 6 тысяч потребителей.

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