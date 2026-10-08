Киевский метрополитен полностью остановился из-за блэкаута
В Киеве полностью остановилось движение метро. По предварительным данным, причиной стало полное отключение электроэнергии.
В столичном метро сообщали об остановке всех линий и эскалаторов из-за снижения напряжения от внешних центров.
В настоящее время движение по синей и зеленой линиям постепенно восстанавливается, однако поезда курсируют с увеличенными интервалами.
В то же время движение на красной линии пока остается приостановленным.
Все подземные станции киевского метро продолжают работать в качестве укрытий.
Источник: КП «Киевский метрополитен»
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