В Киеве полностью восстановили водоснабжение после атаки РФ

В Киеве полностью восстановили водоснабжение после российской атаки. В настоящее время система работает в штатном режиме, сообщила Киевская городская государственная администрация.

По информации «Киевводоканала», давление в водопроводных сетях столицы соответствует нормативным показателям.

В то же время специалисты продолжают контролировать работу водопроводной системы города, чтобы обеспечить её стабильное функционирование.

Об этом Киевская городская государственная администрация сообщает в Telegram.

До этого в правобережной части Киева вновь наблюдалось снижение давления в водопроводной сети. Причиной стало повторное отключение электроэнергии на отдельных водопроводных объектах столицы.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, в Киеве и нескольких областях по распоряжению «Укрэнерго» введены аварийные отключения электроэнергии. В связи с этим ранее обнародованные плановые графики отключений электроэнергии временно не действуют.

Утром 8 октября, после очередной атаки российских террористов на Киев, в столице ввели экстренные отключения света.

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