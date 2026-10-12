«Киевводоканал» предупредил о риске отсутствия воды из-за отключения

В случае полного отключения электроэнергии в Киеве в городе прекратится водоснабжение, поскольку водопроводная система является инертной и требует стабильного электропитания для работы оборудования. Об этом заявил заместитель генерального директора «Киевводоканала» Сергей Горкуценко.

Чиновник пояснил, что наибольшую угрозу представляют сильные колебания напряжения, из-за которых выгорает устаревшее электрическое оборудование 1970-х годов, а переключение на резервные линии или генераторы требует времени. Ситуацию осложняет существенный дефицит кадров: за последние четыре года предприятие потеряло 40% персонала из-за жестко зафиксированных тарифов и длительного ограничения норм найма работников.

По словам представителя предприятия, проведение ремонтных работ и переключение систем в нынешних условиях требует значительных усилий от имеющихся специалистов.

Источник: Интервью Сергея Горкуценко изданию «Экономическая правда»

Ранее в Киеве после атаки РФ 11 октября пропало электричество в четырёх районах.

Также киевлян предупредили о риске перебоев с электричеством и водой и дали советы.

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