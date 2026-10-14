Джамала рассказала о жизни в Киеве на фоне постоянных российских ударов

Украинская певица Джамала в своём Instagram поделилась с подписчиками размышлениями о том, как она реагирует на постоянные воздушные тревоги и как устроена повседневная жизнь её семьи в столице.

По словам артистки, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, она остается в Киеве вместе с тремя сыновьями и старается вести активный образ жизни. Исполнительница сравнила нынешнюю реальность с жизнью в двух параллельных измерениях, где днем дети ходят в школу и на кружки между тревогами в укрытиях, а она готовится к выступлениям и пишет музыку, тогда как ночи превращаются в испытания.

«А ночью мы словно все замираем перед монстром, как в фильме „Птичий клетка“. Никто не знает, как пройдет ночь», — отметила певица.

Источники: Instagram-страница Джамалы.

40-летняя украинская певица Злата Огневич поделилась в своих сторис способом восстановления сил и здоровья после очередной бессонной ночи, вызванной российскими обстрелами баллистическими ракетами.

Злата Огневич и лидер группы «Антитила» Тарас Тополя получили звание заслуженных артистов Украины по случаю 35-й годовщины Независимости. Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 21 августа, отметив также других деятелей украинской культуры.

Читай нас в