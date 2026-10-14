Джамала розповіла про життя у Києві на тлі постійних російських ударів

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Українська співачка Джамала у своєму Instagram поділилася з підписниками роздумами про те, як реагує на постійні повітряні тривоги та як влаштований побут її родини в столиці.

За словами артистки, попри складну безпекову ситуацію, вона залишається в Києві разом із трьома синами та намагається продовжувати активне життя. Виконавиця порівняла нинішню реальність із життям у двох паралельних вимірах, де вдень діти відвідують школу та гуртки між тривогами в укриттях, а вона готується до виступів і пише музику, тоді як ночі перетворюються на випробування.

«А вночі, наче ми всі завмираємо перед монстром, як у фільмі "Пташиний короб". Ніхто не знає, як пройде ніч», — зазначила співачка.

Джерела: Instagram-сторінка Джамали.

40-річна українська співачка Злата Огнєвіч поділилася у своїх сторіс способом відновлення сил та здоров'я після чергової безсонної ночі, спричиненої російськими обстрілами балістикою.

Злата Огнєвіч та лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя отримали звання заслужених артистів України з нагоди 35-ї річниці Незалежності. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 21 серпня, відзначивши також інших діячів української культури.

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