В центре Киева взорвался электромобиль, водителя госпитализировали
14 октября в Печерском районе Киева взорвался электромобиль. Водитель получил ранения и был госпитализирован.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва.
Других подробностей инцидента пока не сообщается.
Источник: полиция Киева
Ранее в Печерском районе Киева из-за обстрелов возникли перебои с водоснабжением.
Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.
До этого россияне нанесли ракетный удар по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.