В центре Киева взорвался электромобиль, водителя госпитализировали

14 октября в Печерском районе Киева взорвался электромобиль. Водитель получил ранения и был госпитализирован.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва.

Других подробностей инцидента пока не сообщается.

Источник: полиция Киева

Ранее в Печерском районе Киева из-за обстрелов возникли перебои с водоснабжением.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне нанесли ракетный удар по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

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