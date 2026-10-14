У центрі Києва вибухнув електромобіль, водія госпіталізували

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У Печерському районі Києва 14 жовтня вибухнув електромобіль. Водій зазнав поранень і був госпіталізований.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють обставини вибуху.

Інших подробиць інциденту наразі не повідомляють.

Джерело: поліція Києва

До цього у Печерському районі Києва через обстріли виникли перебої з водопостачанням.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

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